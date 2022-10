Königin Maxima verblüfft mit ungeschminktem Look 

Welcher Look von Maxima gefällt dir besser?

Geschminkt und mit glamouröser Frisur gefällt sie mir am besten. Wow! Sie sieht ungeschminkt und ungestylt einfach großartig aus. So finde ich sie am schönsten. Eine Mischung mit natürlichem Make-up und offenen Haaren ist an Maxima umwerfend.