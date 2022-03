Skoda-Tour de Luxembourg : Königsetappe wird im Norden ausgetragen

LUXEMBURG - Das Streckenprofil der Luxemburg-Rundfahrt wurde am Mittwoch bekanntgegeben. Die Radrundfahrt wird vom 3. bis 7. Juni ausgetragen.

Der erste Feinschliff beim Prolog am Mittwoch wird traditionell in der Hauptstadt ausgetragen. Richtig knackig wird es für die Fahrer dann am vierten Tag am Samstag. Auf der Königsetappe im Norden zwischen Eschweiler und Diekirch gibt es einige Höhenmeter zu überwinden. Das abschließende Rennen am Sonntag führt dann wieder in die Hauptstadt. Doch im Gegensatz zu den vergangenen Jahren liegt das Ziel nicht oberhalb des «Pabeierbierg», sondern unmittelbar an der Victor-Hugo-Halle.