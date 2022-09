Ungebetener Gast : Königspython in Mainz gefunden

MAINZ – Ein Rheinland-Pfälzer staunte am Freitag nicht schlecht, als er eine Schlange vor einem Wohnhaus sah. Er rief sofort die Polizei.

Ein Mann hat am Freitagnachmittag vor einem Wohnhaus im Ortsbezirk Hartenberg-Münchfeld in Mainz eine Pythonschlange gefunden. Nach Angaben der Polizei brachten die Einsatzkräfte das knapp ein Meter lange Tier am Freitagnachmittag ins Mainzer Tierheim. Dort konnte es als ungiftiger junger Königspython identifiziert werden. Wem das Tier gehörte, war zunächst unklar.