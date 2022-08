Krypto, Aktien, NFTs und Co.: Können wir Finanz-Influencern wirklich trauen?

Vor allem junge Menschen suchen Informationen zum Thema Finanzen auf Social Media und folgen auch Influencerinnen und Influencern, die sich dem Thema angenommen haben. Unsplash / John Schnobrich

Dass Influencerinnen und Influencer die Nutzerinnen und Nutzer von Social-Media-Plattformen beeinflussen können, ist nichts Neues. Wie groß dieser Effekt ist und wie viele Personen diesen Empfehlungen und Tipps und Tricks wirklich trauen, hat eine im Frühjahr erschienene Studie des Marktforschungsinstituts Nielsen herausgefunden.

So ist das Vertrauen in die Inhalte dieser Social-Media-Persönlichkeiten bei den jüngeren Zielgruppen deutlich höher als bei den älteren. Es vertraut mehr als die Hälfte der Generation Z Influencerinnen und Influencern und über 70 Prozent eben dieser Generation lassen sich auch von Influencer-Werbung beeinflussen. In den Generationen 50 plus ist es jeweils gerade mal ein Viertel der Befragten.

Wie sehr trauen wir «Finfluencern»?

In den letzten Jahren haben sich vermehrt auch Finanzinteressierte in den sozialen Medien positionieren können, die ihren Senf zu Themen wie Kryptowährungen, Aktien, aber auch Altersvorsorge dazugeben. Besonders in den letzten Jahren ist das Interesse an diesen Themen vor allem auch bei jungen Menschen gewachsen, denn in Zeiten unsicherer Pensionen wird die Auseinandersetzung mit der privaten Vorsorge immer wichtiger.

Nun hat sich eine aktuelle Studie von Yougov dem Thema Finanzen auf Social Media verstärkt gewidmet. Im Auftrag des Finanzinstituts Younited wurden die Teilnehmenden unter anderem zu ihrem Vertrauen in Finanz-Influencerinnen und -Influencer befragt. 65 Prozent der Befragten gaben demnach an, kaum oder gar kein Vertrauen in die Empfehlungen der Social-Media-Persönlichkeiten zu haben. Lediglich 20 Prozent konnten sich überhaupt vorstellen, dass Social Media eine Rolle in ihrem finanziellen Entscheidungsprozess spielen könnte.

Suchst du auf Social Media Informationen über Finanzthemen? Ja und ich finde die Informationen vertrauenswürdig. Ja, aber ich finde die Informationen nicht gerade vertrauenswürdig. Nein, ich informiere mich lieber über andere Informationsquellen. Nein, ich informiere mich gar nicht über Finanzthemen.

Für die Befragten seien eine fehlende berufliche Ausbildung im finanziellen Bereich sowie eine potenzielle Abhängigkeit durch kommerzielle Interessen der Grund für das geringe Vertrauen.

Social Media ist eine der wichtigsten Informationsquellen

Dennoch ist Social Media eine der ersten Anlaufstellen, um sich über Gesundheits- und Finanzthemen zu informieren. Die Yougov-Studie fand heraus, dass 37 Prozent der Millennials Antworten auf Finanzfragen auf Social Media suchen. Bei der Generation Z folgt sogar fast die Hälfte der Befragten «Finfluencerinnen» und «Finfluencern».

In Deutschland haben die Finanz-Influencerinnen und -Influencer zum Teil große Reichweiten. Beim Thema Frauen und Finanzen hat sich Natascha Wegelin, alias «Madame Moneypenny», einen Namen gemacht. Sie liefert ihren 173 Tausend Followerinnen und Followern mehrmals täglich verschiedenste Inhalte.