«Könnte Rolex aufkaufen»: Schottischer Gang-Boss macht mit Verbrechen Millionen

0,001 Prozent vom Vermögen beschlagnahmt

Denn durch seine Verbrechen soll White in der Gillespie-Gang insgesamt 126 Millionen Pfund gemacht haben. Von den umgerechnet 145 Millionen Euro haben die Ermittler bisher aber erst eine lächerlich kleine Summe ausfindig machen können: 0,001 Prozent des Vermögens von total 126.241.001 Pfund seien bisher für die Beschlagnahmung identifiziert worden – das entspricht gut 1260 Pfund.

Weitere 118 Millionen Pfund an Vermögenswerten hat das Gericht bereits identifiziert, dieses Geld soll nun ebenfalls beschlagnahmt werden. Die Anwälte von James White haben dies aber angefochten.

Drogen, Waffen und Gewalt

Bei der Anhörung im August wurde White wegen seiner Beteiligung an schwerer organisierter Kriminalität und Schusswaffendelikten zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Bande, die früher von den Gillespie-Brüdern geführt wurde, ist in Schottland für Drogen- und Waffenhandel, Gewaltverbrechen und Geldwäsche berüchtigt.

Nachdem die Gillespie-Brüder im Jahre 2019 verschwunden waren, übernahm White die Gang, die laut dem Gericht in einem «internationalen Maßstab» operiert. Aufgrund groß angelegter Ermittlungen der Behörden gegen die Gang verließ der 46-Jährige Schottland schon kurze Zeit nach seinem Aufstieg zum Anführer.

White flüchtete von Italien nach Brasilien

2020 wurde er in Italien mit einem falschen Pass festgenommen, konnte aber nach Südamerika entkommen. Einige Monate später fanden ihn Polizisten dann in Fortaleza in Brasilien, wo er unter dem Decknamen Vincent McCall lebte.