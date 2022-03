Corona in Luxemburg : Könnten Masken bald aus Schulen verschwinden?

LUXEMBURG – Ab heute gibt es in der Schule keine Quarantäne-Pflicht mehr, sogar im Falle eines Clusters. Schnelltests und Masken hingegen gehören weiter zum Schulalltag.

Noch gilt in den Schulen Luxemburgs die Maskenpflicht. Änderungen diesbezüglich werden aber bald erwartet.

Trotz des deutlichen Rückgangs der Corona-Infektionen vor den Karnevalsferien (1963 Fälle in Schulen vom 7. bis 13. Februar , gegenüber mehr als 7500 Fällen vom 17. bis 23. Januar), bleibt die Maskenpflicht im Klassenzimmer ab sechs Jahren auch nach den Ferien noch bestehen. Im Gegensatz zu den belgischen Kindern, die heute Morgen ohne Maske zur Schule durften, müssen sich die Schüler Luxemburgs noch ein bisschen gedulden. «Es ist unangenehm, sowohl für die Kinder als auch für die Lehrer. Aber wir müssen es akzeptieren, um Risiken zu verringern. Wir vertrauen den wissenschaftlichen Empfehlungen», sagte Patrick Remakel von der Lehrergewerkschaft SNE/CGFP.

Geht es nach Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe am Robert-Schuman-Krankenhaus, ist der Mundschutz in der Schule jedoch nicht mehr erforderlich. «Die Maske dient eher dazu, dass die Eltern sich weniger Sorgen machen», ist der Facharzt überzeugt. «Wir haben am Freitag einen Termin mit dem Minister und erwarten, dass es zu Änderungen kommen wird», fügt Patrick Arendt vom SEW/OGBL hinzu.