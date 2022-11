Luxemburg : Körperverletzung auf Parkplatz – Polizei startet Zeugenraufruf

ECHTERNACH – Am gestrigen Sonntag hat ein Streit auf einem Parkplatz in der Nähe eines Einkaufzentrum die großherzogliche Polizei auf den Plan gerufen. Nun suchen die Beamten nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Am vergangenen Sonntagnachmittag ist es auf einem Parkplatz in der Route de Luxembourg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau gekommen. Das hat die Police Grand-Ducale heute mitgeteilt. Laut Polizeiangaben sollen die beiden Streitenden in einer Partnerschaft sein. Außerdem seien sie in Begleitung eines Hundes unterwegs gewesen. «Das Paar wurde bei dieser Auseinandersetzung leicht verletzt», so die Beamten.