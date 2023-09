Körperverletzung: Bayerisches Gericht kassiert Urteil gegen Jérôme Boateng

Das Bayerische Oberste Landesgericht hat die Verurteilung von Jérôme Boateng wegen Körperverletzung und Beleidigung aufgehoben. Es gab der Revision des Ex-Fußballnationalspielers und auch der von Staatsanwaltschaft und Nebenklage am Donnerstag statt und verwies das Verfahren an das Landgericht München I zurück. Dort muss der Prozess nun erneut aufgerollt werden.

Boatengs Anwalt moniert fehlendes «faires Verfahren»

Der Vorsitzende hatte damals vor dem Befangenheitsantrag betont, dass weitere Beweisanträge von Boateng und seinen Verteidigern sich negativ auf eine Strafe auswirken könnten. Boatengs Anwalt warf dem Richter in seinem Plädoyer am Donnerstag «prozesswidriges und willkürliche Verhalten» vor. «Der Vorsitzende wollte nicht aufklären.»

Auch der Staatsanwaltschaft wird stattgegeben

Mit der Entscheidung des Gerichts wird ein ohnehin schon äußerst langwieriger Rechtsstreit noch weiter verlängert. Das Amtsgericht München hatte bereits im Jahr 2021 eine höhere Geldstrafe gegen Boateng verhängt, jedoch war die Zahl der Tagessätze damals nur halb so hoch. Das Urteil lautete zu diesem Zeitpunkt: 60 Tagessätze zu je 30.000 Euro, in Summe also 1,8 Millionen Euro. Die Zahl der Tagessätze ist in der Tat wichtig, denn ab mehr als 90 gelten Verurteilte als vorbestraft.