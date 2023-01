Nordrhein-Westfalen : Kohle-Gegner setzen Protestaktionen wegen Lützerath fort

Nach der Räumung des früheren deutschen Braunkohledorfes Lützerath haben Kohle-Gegner ihre Proteste am Dienstagmorgen an mehreren Stellen im Bundesland Nordrhein-Westfalen mit kurzfristigen Aktionen fortgesetzt.

Nachdem Lützerath geräumt ist, haben Aktivisten einen Schaufelradbagger in Inden und Werksbahnschienen in Neurath besetzt.

Im Braunkohletagebau Inden wurde ein Schaufelradbagger besetzt, der daraufhin die Arbeit einstellen musste. Die Polizei Aachen sprach von etwa 20 Aktivisten, ein Sprecher des Energiekonzerns RWE von 30 bis 40. In der Nähe von Rommerskirchen habe zudem eine Gruppe von etwa 20 Aktivisten Werksbahnschienen zum Kraftwerk Neurath besetzt. Krawalle habe es zunächst an keinem Standort gegeben.

In Lützerath westlich von Köln hatte es am Wochenende heftige Proteste gegen die geplante Abbaggerung zugunsten des Braunkohletagebaus gegeben. Die letzten Besetzer hatten das Gelände am Montag verlassen. Die eigentlichen Bewohner des Weilers sind schon vor Jahren umgesiedelt worden.