Nigeria : Kokain im Wert von 277 Millionen Euro sichergestellt

Der Polizei in Nigeria ist ein Schlag gegen den Drogenhandel nach Europa gelungen. In der Hafenstadt Lagos wurden bei einer Razzia 1,8 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Die nigerianischen Behörden haben nach eigenen Angaben bei einer Razzia 1,8 Tonnen Kokain mit einem geschätzten Verkaufswert von umgerechnet 277 Millionen Euro sichergestellt. Die Drogen seien in einer Lagerhalle in der Stadt Lagos gefunden worden, erklärte der Sprecher der Drogenvollzugsbehörde NDLEA, Femi Babafemi, am Montag.