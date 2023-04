Am vergangenen Mittwoch hat die Police Grand-Ducale die Zahlen zur Drogenkriminalität im Jahr 2022 bekanntgegeben. Insgesamt seien im Vorjahr 215 Personen im Land im Zusammenhang mit Drogendelikten festgenommen worden. Damit erreichte Luxemburg wieder in etwa das Niveau von 2018. Damalswaren es 239 Verhaftungen. 2019 und in den darauf folgenden Pandemiejahren war der Trend rückläufig: 2020 wurden «nur» 112 Personen wegen Drogendelikten festgenommen, 2021 waren es 168. «Wir müssen den Druck aufrechterhalten», lässt ein Vertreter der Polizei gegenüber L'essentiel verlauten. Zumal der Handel im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2021 leicht zugenommen habe (+2,17 Prozent).

Der Kampf gegen illegaler Betäubungsmittel geht jedoch über die Grenzen des Landes hinaus. Vor einigen Wochen berichtete L'essentiel über die Mokro-Mafia, ein äußerst gewalttätiges Netzwerk von Drogenhändlern, das vor allem in Belgien und den Niederlanden aktiv ist, und dessen Treiben sich indirekt auch auf die Kriminalität in Luxemburg auswirken kann. Im Jahr 2022 seien in Zusammenarbeit mit der PJ Metz in Frankreich 7,5 Kilogramm Heroin und 800 Gramm Kokain im Großherzogtum beschlagnahmt worden, die aus einem internationalen Handel über Rotterdam stammten. In Arlon auf der belgischen Seite seien in Zusammenarbeit mit der Polizei 115 Kilogramm Kokain sichergestellt worden. Diese beiden Fälle, an denen die luxemburgischen Ermittler beteiligt gewesen seien, hätten zur Festnahme von 15 Personen geführt.