Luxemburg : Kokaindealer versteckt Drogen in seinem Mund

LUXEMBURG-STADT – Eine Polizeistreife hat am Mittwoch an der Place de la Gare einen Drogendealer verhaftet. Sie fanden 29 Kokainkugeln und 770 Euro Bargeld bei ihm.

Insgesamt 29 solcher mit Kokain gefüllten Kugeln hatte der am Mittwoch im hauptstädtischen Bahnhofsviertel verhaftete Drogendealer in seinem Mundraum versteckt.

Im Rahmen einer großangelegten Kontrolle hat eine Streife der Police Grand-Ducale am Mittwoch gegen 15.40 Uhr einen Drogendealer auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Der Mann versuchte noch zu fliehen, konnte durch die Beamten aber rasch dingfestgemacht werden. Hierbei fielen den Polizisten 29 Kokainkugeln in die Hände, die der Dealer in seinem Mundraum versteckt hatte.