Tödlicher Raubüberfall: Kollegen von Sonia suchen nach Antworten

«Wir wurden gefragt, aber ich fühle mich nicht bereit, wieder zur Arbeit zu gehen. Wir alle haben Angst davor, wieder anzufangen. Es gibt eine psychologische Anlaufstelle für die, die mit Sonia zu tun hatten. Wir möchten alle eine Therapie machen». Wie etwa 100 andere Personen hat Sophie* am Sonntag an einem Trauermarsch für ihre Kollegin Sonia teilgenommen. Sie war am 17. April in dem Restaurant, in dem sie in Kirchberg arbeitete, tot aufgefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass sie Opfer eines Raubüberfalls wurde. Drei tatverdächtige Personen sind inzwischen festgenommen worden.