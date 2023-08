Luxemburg: Kollision auf der A6 fordert einen Schwerverletzten

Der Verwundete wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Kurz vor 11 Uhr am Mittwoch ist es auf der Autobahn A6 zwischen Capellen und Steinfort in Fahrtrichtung Luxemburg-Arlon zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei berichtet. Demnach seien ein Kleintransporter und ein Lastwagen miteinander kollidiert. Der Beifahrer des gerammten Kleintransporters wurde laut Polizeibericht dabei eingeklemmt.

Schwer verletzt sei er am Unfallort notfallmedizinisch versorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Ob er noch in Lebensgefahr schwebt, ließ die Polizei offen. Der Fahrer des Lieferwagens wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.