Luxemburg : Kollision zwischen Bus und Lkw – Adolphe-Brücke vorübergehend blockiert

Ein Touristenbus und ein Lastwagen sind am Mittwochmittag in der Landeshauptstadt an der Place de Metz zusammengestoßen. Das berichtet ein L'essentiel-Leser, der uns Bilder von der Unfallstelle hat zukommen lassen. Demnach ereignete sich das Unglück gegen 11.40 Uhr. Wie die Polizei am Nachmittag berichtet, seien bei dem Unfall zwei Personen leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht worden.