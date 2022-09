Land- und Forstwirtschaft: Kommen die Wölfe zurück nach Luxemburg?

Im Hohen Venn, nahe Malmedy, wurden diesen Frühling fünf Wolfswelpen geboren. Gesichtet und identifiziert wurden die Tiere in der Gemeinde Wintger. Nun geht die Sorge um, dass die Jungtiere sich ihre Beute im Großherzogtum suchen werden: «Über das Ardennen-Massiv könnten vereinzelte Tiere nach Luxemburg kommen», bestätigt Umweltministerin Joëlle Welfring (Déi Gréng). «Das ist ein gutes Zeichen. Es zeigt, dass unser Biotop, also unsere Wälder und Landschaften die Rückkehr der Wölfe ermöglichen. Die brauchen wir, damit sich die Nahrungskette in der Natur wieder stabilisiert. Manche Arten sind sehr stark vertreten, da wir nicht auf deren natürliche Feinde zählen können».