Gute News für Wintersportler : Kommende Woche gibt's in den Bergen viel Schnee

Bis Freitag wechseln sich in den Alpen Kalt- und Warmfronten ab, die auch die Schneefallgrenze wild hin- und hertanzen lassen. Der erwartete Neuschnee in höheren Lagen dürfte vor allem für die Skigebiete eine Erleichterung sein.

Nach dem frühlingshaften Neujahr soll aber nun die kommende Woche beispielsweise in der Schweiz wieder Schnee bringen, wie Michael Eichmann von Meteonews sagt. «Am Sonntag gibt es vor allem in der Nordwestschweiz und im Wallis Niederschläge, die Schneefallgrenze liegt derzeit bei etwa 1500 Metern». In der Nacht auf Montag erreiche dann eine Kaltfront die Schweiz, die die Schneegrenze auf unter tausend Meter drücken dürfte. Laut Eichmann werde aber vor allem in der Nacht Schnee fallen, am Montag selber sei es vielerorts vorübergehend trocken.

In der Nacht darauf erreichen uns noch kühlere Luftmassen, am Dienstagmorgen dürfte die Schneefallgrenze dann gar bei nur noch etwa 500 Metern liegen. «Es gibt also sogar in leicht erhöhten Lagen im Flachland Chancen auf nasse Schneeflocken», so Michael Eichmann. Genau wie am Montag sollen sich die Niederschläge aber vor allem auf die Nacht konzentrieren.