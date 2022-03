Problem behoben : Kommentéieren op Lëtzebuergesch? Kee Probleem!

LUXEMBURG ­ Veränderung bringt Aufregung mit sich – auch bei L'essentiel. Beim Launch der neuen Seite wurde fälschlicherweise die Kommentarfunktion sprachlich eingeschränkt. Das haben wir schnellstmöglich wieder behoben.

Neue Website, neues Design, neue App: Die Aufregung und Vorfreude in der L'essentiel-Redaktion war am Dienstagmorgen groß. Ob beim Launch der neuen Seite alles so hinhaut, wie wir uns das vorgestellt haben, war auch für uns bis zum Schluss ungewiss.