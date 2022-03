Mordfall Béatrice : «Kommissar DNA» überführt Verdächtigen

ARLON – Die Justizbehörden in Belgien haben einen Verdächtigen im Mordfall Béatrice verhaftet. In Arlon war am Nachmittag ein ganzes Viertel abgesperrt worden.

Die Staatsanwaltschaft hat am späten Dienstagnachmittag die Verhaftung eines Verdächtigen im Mordfall Béatrice bestätigt. Wie der Untersuchungsrichter erklärte, soll der Mann in der Nacht auf vergangenen Freitag auch eine junge Frau in der Umgebung von Arlon attackiert haben. DNA-Analysen brachten die Ermittler auf die Spur des mutmaßlichen Täters, der in den nächsten 24 Stunden vernommen werden soll.

Belgischen Medienberichten zufolge wurde der Mann bei ihm zuhause in der Rue Netzer verhaftet. Gegen 13:45 Uhr sollen ein Dutzend Polizisten einen Mann um die 30 verfolgt haben, ihn zu Boden geworfen und danach in den Justizpalast gebracht haben.

Anwalt vor Ort

Wie ein Augenzeuge gegenüber L'essentiel berichtete, hatte die Polizei die Gegend bei der Rue de l'Esplanade im Zentrum der Grenzstadt kurz nach Mittag komplett abgeriegelt. Auch der Anwalt Dimitri Soblet, der den Verdächtigen offenbar vertritt, war später vor Ort.

Die Leiche der 14-jährigen Béatrice war am vorvergangenen Montag in einem Wald in Sesselich im Süden Arlons gefunden worden. Am Dienstag waren neue Spekulationen über die Todesursache aufgetaucht, zu denen sich die Staatsanwaltschaft allerdings nicht äußern wollte.