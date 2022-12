Rheinland-Pfalz : Kommission berichtet über Missbrauch in Amtszeit von Bischof Stein

TRIER – Damit sich noch weitere Opfer trauen, sich zu melden, wird am heutigen Donnerstag ein Zwischenbericht über den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Amtszeit des Bischofs Bernhard Stein vorgelegt.

Bernard Stein soll in seinem Amt als Bischof Missbrauchsfälle durch katholische Priester vertuscht haben. DPA

Die Unabhängige Aufarbeitungskommission im Bistum Trier legt an diesem Freitag (11.00 Uhr) eine Studie zu sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen in der Amtszeit des früheren Bischofs Bernhard Stein vor. Stein, von 1967 bis 1980 Bischof von Trier, soll laut Vorwürfen Missbrauch durch katholische Priester vertuscht und Täter gedeckt haben.

Die Kommission aus Fachleuten und Betroffenen ist seit Juni 2021 im Amt – ihre Arbeit ist auf mehrere Jahre ausgelegt. Nach einem ersten Zwischenbericht Ende August sind für den Zeitraum von Anfang 1946 bis Ende 2021 bistumsweit insgesamt 513 Opfer und 195 beschuldigte oder überführte Täter erfasst worden.

Weitere Opfer sollen sich melden

Für den Bericht, der heute vorgestellt wird, untersuchten die Forscher Personal- und Geheimakten. Ziel war, herauszufinden, welche Übergriffe schon damals bekannt, beziehungsweise aktenkundig waren, und wie die Verwaltung des Bistums damals damit umgegangen ist. Wie der Saarländische Rundfunk berichtet, rechnet man damit, dass in dem Bericht auch die Vertuschungen und Verfehlungen von Bischof Stein aufgegriffen werden. Weitere Opfer sollen dadurch ermutigt werden, sich zu melden.

Einige Missbrauchsbetroffene fordern wegen den Vertuschungsvorwürfen gegen Stein bereits seit längerem die Umbenennung des Bischof-Stein-Platzes in Trier. Der Stadtrat will vor einer Entscheidung aber das Ergebnis der Kommission abwarten. Der Platz am Dom heißt seit 2012 Bischof-Stein-Platz. Zudem geht es darum, ob Stein (1904-1993) posthum die Ehrenbürgerwürde der Stadt Trier entzogen werden soll.