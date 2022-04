Matador MH2 : Kommt bald das Wasserstoff-Hypercar aus der Slowakei?

Damit elektrische Sportwagen kein Reichweitenproblem bekommen, wäre der Brennstoffzellenantrieb eine Lösung. Der 600 PS starke Matador MH2 zeigt, wie das gehen könnte.

Für eine Sportwagenmarke wäre Matador eigentlich ein passender Name – er verspricht Kühnheit und südländisches Flair. Tatsächlich steckt dahinter die Matador Group, ein in der Slowakei beheimateter Autozulieferer. Dieser versorgt allerdings die Autohersteller nicht nur mit Fahrzeugteilen, sondern entwickelt neuerdings auch ganze Autos, wie das Sportwagen-Konzept MH2 beweist. Die Technische Universität Košice ist zudem als Entwicklungspartner am Projekt beteiligt.