Verkehrssicherheit: Kommt bald der «Handy-Blitzer» nach Luxemburg?

Handy-Blitzer in Luxemburg? Das scheint nach den aktuellsten Äußerungen von Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) in einer Antwort auf eine parlamentarische Frage gar nicht so abwegig: «Wenn sich ein Modell als zuverlässig erweist, kann die Einführung eines solchen Systems in Luxemburg in Betracht gezogen werden.»