Testphase : Kommt bald die «Dislike»-Funktion auf TikTok?

Wer sich auf TikTok aufgrund eines Kommentars unwohl fühlt, könnte dieses künftig mit Hilfe von einem «Dislike» ausdrücken.

Unternehmen wie TikTok kreieren ihre Plattformen damit Nutzer Unmengen an Inhalten aufnehmen können. Diese können unterhalten, oder auch zum Nachdenken und Weinen bringen. Es hört aber nicht nur mit dem Teilen und Konsumieren von medialen Inhalten auf. Auch das Interagieren mit anderen Personen in Form von Kommentaren und «Likes» gehört zum Nutzer-Erlebnis dazu. Mit der Einführung eines «Dislike»-Buttons versucht TikTok die unangebrachteren Beiträge auf einem Minimum zu halten.

Anonymität um Frieden zu bewahren

Was sich auf Facebook bereits mit Hilfe von Emojis durchgezogen hat könntest du bald auch auf TikTok zu sehen bekommen. In einem Blogbeitrag erklärt Cormac Keenan, Führungskraft bei TikToks «Trust & Safety» Team, dass das neue Feature eingeführt wurde, um der TikTok Community zu helfen. In seinem Beitrag teilt Keenan mit, wie Community-Mitarbeiter proaktiv daran arbeiten wollen beleidigende und hasserfüllte Inhalte zu entfernen.