Sorge wächst : Kommt bald neues Interview von Meghan und Harry mit Oprah?

Am 7. März 2021 wurde das erste Interview von Meghan und Harry bei Oprah Winfrey ausgestrahlt. Nun soll ein zweiter Teil im Gespräch sein.

Der Buckingham Palast zittert. Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) sollen laut «Daily Mail» auf dem Weg zu Talk-Masterin Oprah Winfrey (68) gesichtet worden sein. Fotos, die am 25. Juni geschossen wurden, zeigen das Ehepaar einer Autofahrt in Montecito - angeblich auf dem Weg zur Villa von Winfrey.

Nach dem Skandalinterview, das am 7. März 2021 für Wirbel gesorgt hat, könnte es also ein weiteres Gespräch in der Sendung der Talk-Queen geben, wird gemunkelt wird. Außerdem dabei: Schauspielerin Janina Gavankar (41). Alles in allem soll das Trio eine gute Stunde auf dem Anwesen von Winfrey verbracht haben.