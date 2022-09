Große Ressourcen : Kommt das Gas in Zukunft aus Israel statt Russland?

Das Gas würde durch eine Pipeline nach Ägypten gefördert, verflüssigt und via Tanker nach Europa verschifft.

Weniger heizen, vermehrt kuscheln, gemeinsam duschen oder konsequent alle digitalen Geräte aus dem Stand-by-Modus ganz abschalten. Über solche Einschränkungen wird zurzeit überall auf der Welt nachgedacht. Doch nun könnte ein weiteres Land für die benötigte Energie im Winter aufkommen, nämlich Israel. Das Land fördert so viel Gas vor der eigenen Küste im Mittelmeer, dass es nicht die ganzen Ressourcen für sich selbst braucht.

Doch wie kommt das Gas nach Europa? Es soll durch eine Pipeline nach Ägypten gelangen und von dort aus verflüssigt per Tanker nach Europa. Möglicher Haken: Es ist nicht sicher, ob die Gasanlagen in Ägypten für einen so starken Anstieg von Gas die Kapazitäten haben.