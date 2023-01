Harry-Memoiren «Spare»: Kommt nun auch Herzogin Meghans Abrechnung mit den Royals?

Hier wird Prinz Harrys Buch «Spare» in einer Londoner Buchhandlung ausgepackt.

Er schnupfte mehrfach Kokain, erlebte sein erstes Mal mit einer älteren Frau, hob selbst das Grab für sein totes Baby aus, geriet körperlich mi t Bruder William (40) aneinander und seine Stiefmutter, Königsgemahlin Camilla (75), ist der «Bösewicht»: Auf 512 Seiten thematisiert Prinz Harry in seiner Autobiografie «Spare» , die am Dienstag veröffentlicht wurde, seine Kindheit hinter den Palastmauern und das Erwachsenwerden vor den Augen der Öffentlichkeit.

Wie geht es Prinz Harry?

Der Royal-Journalist Phil Dampier habe in Erfahrung bringen können, dass sich der Herzog von Sussex «wohlfühlt» mit und nach der Veröffentlichung seines Skandalbuches.

Was denkt König Charles über «Spare»?

Offiziell schweigt der Buckingham-Palast zu den Vorwürfen in Harrys Memoiren. Dem «Express» verrieten Freunde von König Charles aber, dass der Monarch «verärgert und traurig» sei. «Der König hat immer deutlich gemacht, dass das Einzige, was er nicht tolerieren würde, Kritik an Camilla ist. Prinz Harry hat mit einem grausamen Angriff auf die Queen Consort eine rote Linie überschritten, die alle Hoffnungen auf eine Versöhnung zunichtemachen», sagt Royal-Autor Phil Dampier. Eine weitere Quelle behauptet gegenüber «Entertainment Tonight»: «Die Familie ist entsetzt. Das Problem ist, dass niemals ein Gespräch stattfinden kann, weil Harry, der stets verdeutlicht gegen Leaks zu sein, selbst private Familienangelegenheiten öffentlich teilt.»