Luxemburg: Kommunal-was? So läuft die Wahl

Der Gemeinde obliegt die Wasserversorgung. So muss sie die Trinkwasserversorgung gewährleisten und ist zuständig für die Abwasser- und Abfallwirtschaft.

Wann?

Die Wahlen finden am Sonntag, den 11. Juni statt. Die Wahllokale sind in allen Gemeinden zwischen 8 und 14 Uhr geöffnet.

Wer?

Um wählen zu können, muss man:

in die Wählerlisten eingetragen sein (Frist war der 17. April)

am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet haben

in Luxemburg wohnen

Was?

Welche Dokumente benötige ich am Tag X?

Wie?

Die Wähler haben so viele Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind. In Gemeinden mit mehr als 3000 Einwohnern werden die Wahlen nach dem Listen- und Verhältniswahlrecht durchgeführt. In kleineren Gemeinden gibt es keine Listenwahl – die Wähler wählen die Kandidaten direkt.