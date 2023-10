Kompromiss: EU-Umweltminister einigen sich auf strengere CO2-Ziele für Busse und Lkw

Neue Lkw und Busse sollen in der Europäischen Union bis 2040 deutlich weniger Kohlendioxid ausstoßen. Die EU-Umweltminister einigten sich am Montagabend in Luxemburg auf einen Kompromiss, nach dem die CO 2 -Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge bis 2040 um 90 Prozent sinken sollen. Neue Stadtbusse sollen zudem bis 2035 komplett emissionsfrei sein. Der europäische Herstellerverband Acea verwies darauf, dass zur Erreichung dieser Ziele auch die Rahmenbedingungen stimmen müssten.

Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) begrüßte die strengeren CO 2 -Ziele. «Es wird eine Verbesserung der Luftqualität für die Bevölkerung, vor allem in den Städten, damit einhergehen», sagte sie am Rande der Verhandlungen in Luxemburg. Der Beschluss werde den «Hochlauf der Elektromobilität bei Lkw und Bussen deutlich beschleunigen». Er sei damit ein wichtiger Schritt, um bis Mitte des Jahrhunderts einen CO 2 -neutralen Verkehrssektor «Realität werden zu lassen».