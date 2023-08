Konfuzius-Institut: Wie viel Einfluss hat China auf die Bildung in Luxemburg?

Welchen Einfluss haben chinesische Kulturinstitute im luxemburgischen Bildungswesen? Diese Frage hat L’essentiel bereits im vergangenen November aufgeworfen und nun beschäftig sie die Politik. So haben die Abgeordneten Marc Hansen (DP) und Djuna Bernard (Déi Gréng) eine parlamentarische Anfrage gestellt, um die Leitung und Finanzierung des Konfuzius-Instituts an der Universität Luxemburg zu beleuchten.

«In den vergangenen Jahren kam es im Ausland – USA, Deutschland, Belgien – zu zahlreichen Protesten und gelegentlich zu Schließungen von Instituten wie dem Konfuzius-Institut. Hauptsächlich werden die Einschränkung der akademischen Freiheit, mangelnde Transparenz (...) und die Gefahr der Einflussnahme auf die Programme der jeweiligen Gastuniversitäten angeprangert», so die besorgten Äußerungen der beiden Abgeordneten.

Claude Meisch (DP) sieht hier allerdings wenig Gefahr für Luxemburg: «Bisher konnte kein Versuch der Einflussnahme Chinas auf dem Campus festgestellt werden. In all ihren Partnerschaften achtet die Universität auf akademische Freiheit, wissenschaftliche Genauigkeit, ein diskriminierungsfreies Umfeld und militärische, religiöse oder politische Neutralität» antwortet der Liberale. Er stellt klar, dass es auch keine Grundlage für das Konfuzius-Institut gebe, welches es befähige an Entscheidungen auf Inhalte der Universität Einfluss zu nehmen.