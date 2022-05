Luxemburg: Konrad-Adenauer-Haus auf dem Kirchberg eingeweiht

Bettel reagiert auf Macrons Rede

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat in einer Rede am Montag vor dem EU-Parlament in Straßburg die Schaffung einer «europäischen politischen Gemeinschaft» gefordert. Gegenüber L'essentiel befürwortete Xavier Bettel am Dienstag diese Initiative - wenn auch verhalten «Man muss sehen, wie man sie schafft», erklärte der Premierminister.