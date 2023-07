Spanien: Konservative gewinnen Richtungswahl – Mehrheit verfehlt

Alberto Feijoo, Vorsitzender der konservativen Volkspartei (PP), wendet sich nach den Parlamentswahlen an seine Anhänger vor der Parteizentrale.

Bei der Parlamentswahl in Spanien hat sich die oppositionelle konservative Volkspartei (PP) knapp durchgesetzt, kann jedoch nicht alleine regieren. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen kann die PP mit 136 der 350 Sitze im Unterhaus rechnen. In Umfragen vor der Wahl wurde den Konservativen ein deutlicherer Sieg vorhergesagt. Es hatte auch so ausgesehen, als ob die PP mit der rechtspopulistischen Vox eine Regierungsmehrheit erreichen könnte. Dies gilt nun als unwahrscheinlich, zumal Vox sich voraussichtlich 33 Mandate sicherte und damit gemeinsam mit der PP auf 169 Sitze käme. Für eine absolute Mehrheit sind 176 Sitze nötig.