Larry Elder: Konservativer Radiomoderator will ins Weiße Haus

Der konservative US-Radiomoderator Larry Elder hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt bekanntgegeben. Er wolle seinen Hut für die Präsidentschaftsnominierung der Republikaner in den Ring werfen, gab der 70-Jährige in der Sendung des umstrittenen Fox-News-Moderators Tucker Carlson, «Tucker Carlson Tonight», am Donnerstag bekannt. In einem Tweet legte er nach: «Amerika befindet sich im Niedergang, aber dieser Niedergang ist nicht unvermeidlich.» Man könne in ein neues «goldenes Zeitalter» eintreten, «aber wir müssen einen Anführer wählen, der uns dorthin bringen kann», sagte Elder, der damit offensichtlich sich selbst meinte: «Deshalb kandidiere ich für das Präsidentenamt.»