Corona : Kontaktverfolgung im Saarland aufgehoben

SAARBRÜCKEN – Die Nachverfolgung von Corona-Kontaktfällen wird eingestellt. In beispielsweise Restaurants und Kinos müssen daher keine Kontaktdaten mehr angegeben werden

Der saarländische Landtag hat die Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten aufgehoben. Das Parlament beschloss am Mittwoch in Saarbrücken einstimmig eine Änderung des entsprechenden Gesetzes. In Hotels, Restaurants und Kinos beispielsweise müssen jetzt keine Kontaktdaten mehr angegeben werden. In der Begründung des Gesetzes heißt es, angesichts der hohen Zahl von täglichen Neuinfektionen und der beschränkten Kapazitäten der Gesundheitsämter sowie des guten Schutzes von geboosterten Personen solle die Kontaktnachverfolgung aufgehoben werden.