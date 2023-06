Rockhal: Kontra K kommt wieder nach Luxemburg

Am 10. Dezember vergangenen Jahres ist der Rapper zuletzt in der Rockhal aufgetreten.

Allzu lange ist es noch nicht her, dass sich Maximilian Tibor Albert Diehn alias Kontra K in Luxemburg die Ehre gab. Wann der Berliner Rapper das nächste Mal vorbeischaut, steht trotzdem schon fest: Fans können sich den 26. Februar 2024 fett im Kalender anstreichen, wie das Atelier am Mittwoch angekündigt hat. Dann kommt der 35-Jährige in die Rockhal.