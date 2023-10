Konzert: «Deichkind» kommt in die Rockhal

Wie das Atelier am Mittwochmorgen mitteilt, kommen die Hamburger – nicht mehr ganz so jungen – Jungs am 8. Dezember 2024 in die Rockhal. Insgesamt 22 Termine sind für die Tour «Kids in meinem Alter» angekündigt. Für die meisten Termine, so auch den in Luxemburg, startet der Vorverkauf am morgigen Donnerstag um 10 Uhr.