Konzert in Ungarn: Rita Ora schwenkt die «falsche» Fahne

Die aus dem Kosovo stammende britische Sängerin Rita Ora hat bei einem Konzert in der südungarischen Stadt Szeged eine serbische Fahne geschwenkt. Fans zeigen sich in den Kommentaren zu unzähligen Tiktok-Videos entsetzt. «Ich könnte heulen! Was macht sie da? Sie zieht all unsere Vorfahren in den Dreck, die für das, was wir heute haben, ihr Leben gelassen haben», schreibt ein User. Eine weitere Nutzerin meint: «Boykottiert sie! Sie verleugnet ihre Heimat und uns alle!» Eine Dritte kommentiert: «Ich bin entsetzt und einfach nur sprachlos.»