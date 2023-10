Konzertbeichte: Adele vermisst den Alkohol sehr

Adele (35) legte vor ihren Fans an einem Konzert in Las Vegas ein privates Geständnis ab: «Die meiste Zeit in meinen 20ern war ich beinahe Alkoholikerin. Ich vermisse das.» Sie erzählte während ihrer Performance im Colosseum am Caesars Palace in Las Vegas, dass sie vor dreieinhalb Monaten aufgehört habe zu trinken. «Es ist so langweilig», fügte sie an, das Publikum lachte. Gerichtet an einen Fan sagte die Sängerin: «Genieße deinen Whiskey Sour, ich bin sehr, sehr neidisch.»