Konzertfilm: Taylor Swift macht über 100 Million Dollar im Vorverkauf

Taylor Swift ist aktuell einfach nicht zu stoppen und ihre «Swifties» sorgen für ausverkaufte Hallen – und nun auch Kinosessel. Martha Asencio-Rhine/Tampa Bay Times via ZUMA Press/dpa

Der Hype um Taylor Swift hält an und die Tickets gehen weg wie warme Semmeln: Eine Woche vor dem Kinostart des Konzertfilm über Swifts laufende Welttournee «The Eras Tour» kamen im Vorverkauf schon über 100 Millionen Dollar (rund 95 Millionen Euro) zusammen. Dies gab AMC, die größte Kinokette der Welt, am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Laut der Mitteilung soll der Film «Taylor Swift: The Eras Tour» am 13. Oktober weltweit in etwa 8500 Kinos starten. Von Anfang an sei die Nachfrage «unglaublich» gewesen, hieß es.

Swift hatte den Film Ende August angekündigt. Am ersten Verkaufstag wurden in den USA Tickets im Wert von 26 Millionen Dollar bestellt, teilte AMC damals mit. Damit schlug «Taylor Swift: The Eras Tour» den vorigen Rekordhalter «Spider-Man: No Way Home». Der Actionstreifen hatte es 2021 im US-Vorverkauf auf einen Tagesrekord von 16,9 Millionen Dollar gebracht.

Swift ist seit März mit ihrer «The Eras Tour» weltweit unterwegs. Die Europa-Etappe der Tour soll im Mai 2024 in Paris starten. Im Juli kommenden Jahres will sie auch in Gelsenkirchen, Hamburg und München auf der Bühne stehen. Luxemburg steht nicht auf der Agenda.

