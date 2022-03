Champions League : Kopenhagens Premiere - Schalke souverän

Der FC Kopenhagen ließ sich die erste Achtelfinal-Qualifikation einer dänischen Mannschaft in der Champions League nicht nehmen und fertigte Athen mit 3:1 ab. Schalke schickt Benfica mit einem leichten Sieg in die Europa-League.

Jurado brachte Schalke in Lissabon gegen Benfica in Führung. Die Knappen siegten mit 2:1 und sicherten sich den Gruppensieg vor Lyon.

Der FC Kopenhagen ließ beim 3:1 gegen das schwache Panathinaikos Athen keine Zweifel an der erstmaligen Qualifikation für die CL-Achtelfinals aufkommen. Die B-Vertretung des FC Barcelona besiegte den russischen Herausforderer Rubin Kasan problemlos 2:0. Ohne das Gros der Stars, aber mit talentierten Junioren verlängerten die Katalanen ihr Hoch.

Mehr als knapp blieb Benfica Lissabon das europäische Aus erspart. Trotz der 1:2-Heimniederlage gegen Gruppensieger Schalke setzen die Portugiesen ihre internationale Saison nach dem Jahreswechsel in der Europa League fort.

Lyon vermied gegen Hapoel Tel Aviv vor eigenem Publikum den Fehltritt dank Lacazette, der in der 88. Minute das 2:2 markierte - damit war das Schicksal der Israeli besiegelt.

In den übrigen Gruppen stand nur noch die Ehre auf dem Spiel. Twente und das topklassierte Tottenham verwöhnten das Publikum beim 3:3 mit einem Spektakel erster Güte. Inter hingegen ermöglichte Werder (0:3) den würdigen Abgang. Ohne Sieger und mit zwei 1:1-Remis verlief die letzte Runde in der Gruppe C: Bursaspor kam gegen die Rangers zum ersten Punkt, ManU begnügte sich gegen Valencia mit der Prämie von 400 000 Euro.