Paris : Kopf einer Frauenleiche in Park Buttes-Chaumont entdeckt

Die Polizei hat den abgetrennten Kopf und andere Teile der Leiche einer Frau in einem Pariser Park gefunden. Am Montag wurden bereits erste Körperteile von Gärtnеrn gеfundеn.

Der Fundort befindet sich in der Nähe eines Wohnhauses, in dem im Oktober die Leiche eines zwölf Jahre alten Mädchens in einer Plastikbox gefunden worden war.

Einen Tag nach dem Fund eines Teils einer Frauenleiche in einem Pariser Park haben Ermittler weitere Leichenteile entdeckt, darunter einen Kopf. Die Leichenteile seien bei einer gezielten Suche in einem unzugänglichen Teil des Parks gefunden worden, hieß es am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Das Opfer sei bislang noch nicht identifiziert.

Am Vortag hatten städtische Angestellte in einem Haufen von Gartenabfällen einen Plastiksack mit dem abgetrennten Rumpf einer Frau gefunden. Die Polizei sperrte den bei Joggern und Familien beliebten Park umgehend ab. Das Opfer habe eine Jeans mit Blumenmotiv getragen. Es gab zunächst keine Informationen zum Todeszeitpunkt. Die Kriminalitätsbrigade hat Ermittlungen aufgenommen.

