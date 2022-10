Nach Beauty-OP : Kopf von Model «explodiert» im Flieger

Zwei Ärzte erteilten Fluggenehmigung

Die junge Frau ist froh, dass der Flug gut ausging. Keiner der beiden Ärzte habe einen Fehler gemacht, beteuert das Model. Bereits der behandelnde Arzt sei mit dem Heilungsprozess zufrieden gewesen und wollte ihr eigentlich eine Fluggenehmigung erteilen. Doch der Mediziner war in Eile und vergaß das Dokument. Also ließ sich Weronika erneut am Flughafen untersuchen und auch der Arzt vor Ort gab grünes Licht.

Als sie ins Flugzeug gestiegen sei, sei noch alles in Ordnung gewesen. «Ich habe ungewöhnlich weiches Gewebe und schwelle mehr an als der Durchschnittsmensch, was dazu führte, dass durch den Druck imFlugzeug einige der Nähte an einer Stelle platzten», erklärt sie.