«Hauptsache das Ding geholt» : Kopfverletzung ist Sebastian Rode nach Europa-League-Titel egal

«Hauptsache das Ding geholt»: Die Kopfverletzung des Frankfurters Sebastian Rode nach einem groben Foulspiel im Finale der Europa League gegen die Glasgow Rangers sind dem Kapitän nach dem Titelgewinn egal.

Die Spieler von Eintracht Frankfurt haben im Finale der Europa League am Mittwochabend gegen die Glasgow Rangers gleich zu Beginn einen Schockmoment überstehen müssen. Sebastian Rode blieb nach einem Foul von John Lundstram in der fünften Minute am Kopf blutend auf dem Rasen liegen und wurde mehrere Minuten behandelt.