Ägypten : Koptischer Priester in Ägypten erstochen

Großimam Scheich Ahmad al-Tajjeb verurteilt Tat und warnt vor Religionskrieg

Ein koptischer Priester ist bei einem Messerangriff in der ägyptischen Hafenstadt Alexandria tödlich verletzt worden. Wie das Innenministerium am Freitag mitteilte, wurde der 56-jährige Pfarrer am Donnerstagabend auf der Uferpromenade von einem Mann angegriffen. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden.