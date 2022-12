Verschiedene Rechenarten : Koreaner werden durch neues Gesetz zwei Jahre jünger

Durch eine Gesetzesänderung in Südkorea werden viele Bürger um ein bis zwei Jahre jünger, als sie bisher oft angeben. Das steckt dahinter.

Die Koreaner müssen sich bald an ein neues Alter gewöhnen.

Eine für uns etwas kuriose Zählweise wird in Südkorea verwendet, um das Alter eines Menschen anzugeben. So gibt es nicht nur das uns bekannte «internationale Alter», sondern auch ein «koreanisches Alter» und ein «kalendarisches Alter». Je nachdem, welche Zählweise man heranzieht, ist man unterschiedlich alt.

«Gangnam Style»-Sänger Psy ist am 31. Dezember 1977 geboren. Laut internationalem Alter ist er 44, rechnet «CNN» vor, laut kalendarischer Zählweise 45 und koreanisch gar 46 Jahre alt. Ab Juni 2023 wird nur noch die internationale Zählweise verwendet, er wird dann also von einem Tag auf den anderen zwei Jahre jünger.

Laut internationalem Alter kommen Menschen mit null Jahren auf die Welt, nach genau einem Jahr wird man ein Jahr alt. Werden Koreaner hingegen in informalen Settings nach ihrem Alter gefragt, antworten diese üblicherweise mit dem koreanischen Alter, erklärt «CNN» weiter. Babys kommen hierbei mit einem Jahr auf die Welt, jeden 1. Januar kommt ein Jahr hinzu. Ein am 31. Dezember geborenes Baby wacht nach seiner zweiten Nacht also bereits als Zweijähriger auf.