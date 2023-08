Korrupte Polizisten am Bahnhof?: Vorwürfe sorgen für Unruhe in Reihen der Polizei

Marlène Negrini kann sich nicht erinnern, als Polizistin schon mal eine solche Affäre erlebt zu haben, mit einer Presse, die das Wort «ripou», also «korrupte Person» in den Mund nimmt. Wochen, nachdem vier Polizisten der Bahnhofswache in Untersuchungshaft kamen, weil sie einen Betrunkenen geschlagen hatten, zeichnet die Tageszeitung Le Quotidien in ihrer Mittwochsausgabe das Bild von einem Mikrokosmos, in dem außer Kontrolle geratene ältere Polizisten Beschuldigte verprügeln, Berichte fälschen und junge Polizeidienstanwärter tyrannisieren.