Kosovo-Konflikt: EU nennt Angriff «terroristisch» – auch Russland äußert sich

Drei von ihnen wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getötet. Es handelt sich um den schwersten Zwischenfall in der Region seit Jahren.

Bei dem Angriff auf eine kosovarische Polizei-Patrouille war am Sonntag ein Polizist getötet worden. Später verschanzten sich etwa 30 bewaffnete Männer in einem Kloster.

Die Europäische Union hat den Angriff auf Polizeikräfte im Nordkosovo als «terroristisch» verurteilt. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, sagte am Montag in Brüssel, die genauen Hintergründe der «terroristischen Angriffe» müssten noch geklärt werden. Er rief Serbien wie den Kosovo zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf.