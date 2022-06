Albin Kurti traf Olaf Scholz : Kosovo will bis Ende des Jahres Antrag auf EU-Beitritt einreichen

Die junge Nation Kosovo will rasch in die EU: Bei einem Treffen mit dem deutschen Kanzler Olaf Scholz hat Premier Albin Kurti angekündigt, sein Land wolle bis Ende Jahr ein Beitrittsgesuch stellen.

Der Kosovo will in der EU mitbestimmen. Im Bild: Das EU-Parlament in Straßburg.

Olaf Scholz traf sich am Freitag in Pristina mit dem kosovarischen Premier Albin Kurti.

Das Balkanland Kosovo will bis Ende dieses Jahres einen Antrag auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU) stellen. Dies erklärte der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). «Wir streben weiter den Kandidatenstatus in der EU an und wollen uns bis Ende des Jahres um eine Mitgliedschaft in der Union bewerben», sagte er.