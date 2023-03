Luxemburg: Kosten für Kondome und Lecktücher wird CNS nicht übernehmen

Luxemburg wird (sehr) bald kostenlose Verhütungsmittel für alle, auch für Grenzgänger, einführen . Mit einer Einschränkung: Die Kostenübernahme gilt nur für ärztliche Behandlungen und Verschreibungen auf Rezept. Die Liste ist zwar bereits sehr lang und stellt einen echten medizinischen Fortschritt dar, schließt jedoch Kondome aus, wie der Minister für soziale Sicherheit am Dienstag in einer parlamentarischen Antwort bestätigt.

Das Großherzogtum folgt also nicht Frankreich, dessen Präsident Emmanuel Macron Ende 2022 vor dem Hintergrund des Anstiegs sexuell übertragbarer Infektionen den kostenlosen Zugang zu Kondomen für Männer ab dem 1. Januar 2023 für alle 18- bis 25-Jährigen angekündigt hatte. Die Fälle von Gonorrhöe, Chlamydien und Syphilis sind auch in Luxemburg seit 2020 sprunghaft angestiegen, vor allem in der Altersgruppe der 15- bis 44-Jährigen.