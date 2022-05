Luxemburg: Kostenlose Betreuung und zusätzliche Bildung

«In einer Mathematikstunde abstrakt zu lernen, was ein Volumen oder eine Fläche ist, ist formale Bildung. Konkreteres Lernen in einer Holzwerkstatt, in der das Kind ein Objekt baut, ist nicht formale Bildung», erläutert Gérard Albers, Vizepräsident des Fedas Luxembourg asbl (Fédération des acteurs du secteur social). Dieses Bildungsangebot soll künftig zur normalen Betreuung hinzukommen.