Luxemburg: Kostenloser Musikunterricht ist «mehr als ein Symbol»

Ob Geige, Bassgitarre oder Mandoline: Die Musikschule in Differdingen glich gestern Nachmittag einem Ameisenhaufen. Dutzende Jugendliche gingen samt ihrer Instrumente in den Unterrichtsräumen ein und aus – genug, um ein Symphonieorchester zu gründen. In der kommunalen Musikschule mit 830 Schülern wurde die Ankündigung über den künftig kostenlosen Musikunterricht mit großer Freude aufgenommen. «Es ist wichtig, dass alle Kinder die Möglichkeit haben, Musik zu machen. Luxemburg ist das erste Land, das diese außergewöhnliche Maßnahme einführt», erzählt die Mandolinenlehrerin von Emilie und Ysée, Marie Fe Pavon.